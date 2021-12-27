Платформа "Россия - страна возможностей" подвела итоги работы за 2021 год

Запущено 6 новых проектов

Шесть новых проектов запустила президентская платформа "Россия - страна возможностей" в этом году. Итоги 2021 года подвели в онлайн-формате.

В праздничном шоу приняли участие организаторы, партнеры, наставники и, конечно, победители и призеры конкурсов. Они рассказали о самых ярких событиях года. Среди них - открытие по всей стране Центров оценки и развития компетенций, где молодые люди могут проверить свои деловые навыки. Кроме того, стартовали масштабные проекты: "Твой ход" - для студентов и "Флагманы образования" - для педагогов.

"Платформа "Россия - страна возможностей" - это уже как семья. 26 проектов. Каждый из них направлен на создание возможностей для самореализации граждан. Каждый делает жизнь людей лучше. Причем совершенно разных людей. Это школьники, студенты, художники, айтишники, лидеры. Совершенно для разных возрастов, разных профессий", - заявил Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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