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Сирия столкнулась с дефицитом преподавателей русского языка

14:56
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Проблему обсудили на форуме "Продвижение изучения русского языка" в Дамаске

В Сирии все больше желающих освоить русский язык. Однако преподавателей на всех не хватает. Эту проблему обсудили на международном форуме "Продвижение изучения русского языка". Он состоялся в университете Дамаска. Мероприятие посетили российские специалисты, которые помогут подготовить квалицированных педагогов. Уже создана рабочая группа - она занимается разработкой учебников.

Русский язык сейчас в Сирии как основной второй иностранный. Усама Кадур учился в Москве в 80-е на географическом факультете. Но теперь возглавляет в университете Дамаска филологический факультет.

"У нас преподавателей в основном мало. Они почти все - жены сирийцев, которые здесь живут и учат наших студентов. Поэтому нам очень нужны преподаватели русского языка. Поэтому дай Бог, чтобы Россия помогла в этом деле", - сказал Усама Кадур, декан филологического факультета университета Дамаска.

В этом году в группу изучения русского языка приняли 90 студентов. А конкурс был 5 человек на место. Выбрали лучших. Проблема сейчас в Сирии только одна - желающих изучать русский язык очень много, а преподавателей не хватает.

"Мои уважаемые коллеги нашли здесь очень заинтересованную студенческую аудиторию. Мы думаем, что продвижение русского будет осуществляться и на уровне университета, и на уровне средних школ", - заявила Елена Чернышова, директор Института филологии Московского педагогического государственного университета.

Российская делегация привезла наборы книг для самых разных уровней изучения русского.

"Мне кажется, самое главное - Сирия чувствует, что Россия присутствует в САР и помогает сирийцам: и в военной сфере, и в гуманитарной, и в социальной", - говорит Сергей Шатунов, директор департамента международного развития и связей с общественностью Минпросвещения.

Первые ученики - дети военных, погибших в войне с терроризмом. Этот мальчик хочет стать лётчиком, а учиться рассчитывает в России. Самые главные слова на русском он уже выучил.

Встреча закончилась - диалог продолжается. Отныне такие визиты в университет Дамаска обещают стать регулярными. По русской традиции ходить в гости с пустыми руками не принято.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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