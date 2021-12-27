Москвичам рассказали о порядке проведения мероприятий в новогодние каникулы

Обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут около 3,5 тыс. человек

Около 3,5 тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности в новогоднюю ночь в центральной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В период с 1 по 9 января обеспечивать порядок будут больше тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия на новогодних каникулах будут проходить в особом режиме. Так, количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Посетителей старше 18 лет будут пропускать только при наличии QR-кода.

Народные гулянья и спортивные мероприятия будут проводиться с 11:00 до 21:00 в будни, с 10:00 до 22:00 - в выходные.

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