Акция "Елочный круговорот" стартует 2 января

Елки можно будет сдать на утилизацию

2 января в столице начнется "Елочный круговорот", когда по всему городу откроются бесплатные пункты утилизации новогодних деревьев.

На этот раз горожане сами смогли выбрать самые удобные площадки и адреса на портале "Активный гражданин". Сдать можно будет ель, сосну или пихту. Деревья, подарившие людям новогоднее настроение, и дальше будут приносить пользу — их переработают в щепу, которую потом используют как подсыпку в вольерных комплексах или для обустройства экологических троп.

"Акцию "Елочный круговорот" можно смело назвать традиционной. Она стартует в седьмой раз. В этом году во всех административных округах будет устроено более 580 пунктов. В прошлом году их было 550. Акция начнется в новом году уже со 2 января. И предварительно мы планируем, что пункты будут работать до 20 февраля", - сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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