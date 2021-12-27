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Самые милые спасатели: в Подмосковье сформировали спецотряд корги

15:15
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

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В подмосковном МЧС создан специальный отряд собак-корги. Маленькие спасатели помогают в самых трудных спецоперациях не хуже больших псов. Природный ум, сноровка, чутьё и море обаяния. Перед Новым годом для необычного подразделения устроили праздник.

То, что без помощи современного оборудования  спасение людей в условиях чрезвычайной ситуации невозможно, знает каждый. А вот про тех, кого называют немеханическими помощниками, порой забывают. Собаки-спасатели преданно и честно выполняют свой профессиональный долг. Они, порой, лучше всех технических приспособлений и даже лучше любого специалиста в самых сложных ситуациях могут отыскать под завалами или в дыму людей.

"Задача была одна – спасти человека, который там задохнулся. Задача условно выполнена", - сообщил директор центра гражданской защиты городского округа Щёлково Леонид Киселев.

Свою способность быстро отыскать человека в горящем здании перед Днем спасателя демонстрировали собаки породы корги. Их берут на службу за счёт уникального природного чутья и умения быстро бегать, несмотря на небольшие размеры. На учениях в одной из подмосковных школ собака по кличке Маруся продемонстрировала школьникам все свои профессиональные навыки.

"Цель данных учений – привить и отработать навыки культуры безопасного поведения, чтобы в различных ситуациях дети могли чётко оценивать ситуацию. Грамотно производить эвакуацию", - заявил Константин Колесников, заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городскому округу Щёлково.

На базе спасателей в Щёлкове даже прошел  фестиваль этих уникальных собак. Причем, некоторые  из них несут реальную службу в рядах  МЧС и  спасли уже ни одну человеческую  жизнь. А в этот день специально для зрителей сотрудники областного подразделения показали свою работу.

Празднично наряженные четвероногие помощники  и их хозяева наблюдали  за показательными выступлениями. На службе  МЧС и  в других ведомствах маленькие спасатели породы корги  не только ищут под завалами людей, но могут обнаружить и наркотики, и оружие. Впрочем, главное в их  работе это то, что  они всегда рядом, причем в самые трудные моменты.

Илья Данильцев, Алексей Комаров и Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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