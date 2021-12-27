ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сладкий пирожочек": слишком любопытный кот застрял в сантехническом шкафу

15:26
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Вызволять его пришлось спасателям

На улице Лобачевского в Москве спасли кота, который жестко поплатился за собственное любопытство.

Кот по кличке Борзик заинтересовался техническим коробом в ванной комнате. Приоткрыл дверцу, протиснул мордочку, но не удержался на краю и провалился внутрь. Чтобы вызволить питомца, хозяин пробил дыру в плитке, однако это не помогло: Борзик крепко застрял между труб, да еще вниз головой. Несчастный пленник не мог даже пошевелиться и лишь жалобно мяукал.

Спасатели отряда "Спасрезерв" сначала приподняли кота внутри короба, затем осторожно перевернули и бережно вытащили за лапы.

— Ты мой сладкий пирожочек!
— Пирожочек, ага!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Спасенный кот
Спасенный кот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.