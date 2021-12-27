"Сладкий пирожочек": слишком любопытный кот застрял в сантехническом шкафу

Вызволять его пришлось спасателям

На улице Лобачевского в Москве спасли кота, который жестко поплатился за собственное любопытство.

Кот по кличке Борзик заинтересовался техническим коробом в ванной комнате. Приоткрыл дверцу, протиснул мордочку, но не удержался на краю и провалился внутрь. Чтобы вызволить питомца, хозяин пробил дыру в плитке, однако это не помогло: Борзик крепко застрял между труб, да еще вниз головой. Несчастный пленник не мог даже пошевелиться и лишь жалобно мяукал.

Спасатели отряда "Спасрезерв" сначала приподняли кота внутри короба, затем осторожно перевернули и бережно вытащили за лапы.

— Ты мой сладкий пирожочек!

— Пирожочек, ага!

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