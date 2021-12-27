Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на призывы приостановить ее обучение

Обучение ребенка в МГУ сочли опасным экспериментом

История Алисы Теплякой - 9-летней студентки МГУ - получила продолжение. Её обучение в Университете академик Александр Асмолов назвал опасным экспериментом. Родители девочки с такой точкой зрения категорически не согласны и приводят свои аргументы.

Зачеты, семинары, экзамены - на психологическом факультете МГУ в полном разгаре зимняя сессия. Внимание нужно уделить каждому, ведь предстоит оценить пройденный материал. Однако судьба одной студентки - 9-летней Алисы Тепляковой - профессорско-преподавательский состав факультета волнует больше остальных.

Профессор МГУ и член СПЧ Александр Асмолов не знаком с Алисой, не ведет у нее семинары и не читает лекции, а значит, не имеет никакого морального права высказываться о судьбе ребенка. Так папа девочки - Евгений Тепляков - отреагировал на мнение о приостановке учебы девятилетней студентки. Мама Алисы - Наталья Теплякова - на обращение профессора МГУ отреагировала в своем живом журнале. Она разместила пост - видео, на котором 9-летняя девочка лежит в кровати с куклой и читает второй том учебного пособия для студентов вузов "Курс дифференциального и интегрального исчисления" Григория Фихтенгольца.

"Уважаемый господин Асмолов! Вам не стыдно вот такому ребенку запрещать учиться?" – вопрошает она.

Потасовкой с вызовом полиции закончился экзамен Алисы, "Ведение в общую психологию" у первокурсников - третий по счёту. Евгений Тепляков, ожидавший дочь внизу, посчитал, что девочку слишком долго удерживают в аудитории и попытался пройти в помещение. Экзамен первокурсница не сдала. Чтобы показать необоснованность оценки, прям в коридоре устраивает собственный экзамен: "Расскажи, пожалуйста, какие вопросы ты сдавала письменно. Что устно? И что ты написала? Первый был про интроспекцию. Второй был про деятельность".

Уникальная образовательная методика Тепляковых работает: но чем больше успехов у своей дочери отмечают родители, тем больше драмы в этом эксперименте видят специалисты. Преподаватель МГУ Александр Асмолов считает, что учеба в вузе "может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки".

В зимнюю сессию Алисе нужно сдать еще 2 экзамена. Учитывая предыдущий опыт, преподаватели уже готовятся к обороне.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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