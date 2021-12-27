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Строительство нескольких участков Северо-Восточной хорды завершилось досрочно

15:06
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Скоро город получит первоклассную бессветофорную магистраль

В 2023 году в Москве будет завершено формирование нового транспортного каркаса. Он соединит метро, железные дороги и хордовые магистрали. Для его создания важен именно комплексный подход, где приоритет отдан общественному транспорту.

В Москве продолжается формирование транспортного каркаса. В этом году в два раза перевыполнен план по строительству дорожных объектов. Построены досрочно  сразу несколько участков Северо-Восточной хорды: началось движение по развязке на пересечении с проспектом Мира, связка с Северо-Западной хордой, эстакада основного хода от станции МЦК "Ботанический сад" до улицы Сельскохозяйственной.  После того, как завершится строительство всех участков хорды, город получит первоклассную бессветофорную магистраль.

"В 23-м году в основном мы завершим работы по хордам. БКЛ будет завершена, и основные востребованные направления МЦД. Таким образом основные элементы транспортного каркаса столицы будут завершены", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В этом году в столице построено больше 60 километров новых дорог. А еще открылись сразу 10 новых станций Большой кольцевой линии метро. Продолжается реконструкция вылетных магистралей. Идет строительство линий наземного  метро - центральных диаметров. В этом году сданы 7 новых объектов МЦД .

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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