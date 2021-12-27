ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Есть угроза взрыва: на Киевском шоссе горит грузовик с пропаном (видео)

13:30
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Движение на участке полностью перекрыто

Грузовик с пропаном загорелся на трассе в Новой Москве, есть угроза взрыва.

Инцидент произошел на 36-ом километре Киевского шоссе. КамАЗ с семикубовой цистерной пропана попал в ДТП и загорелся. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Происходит факельное горение, существует угроза взрыва", - сказал источник агентства "Москва".

Движение на участке Киевского шоссе перекрыто в обе стороны. Транспорт перенаправляют по Боровскому шоссе. Из-за пожара задерживаются автобусы №304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к, уточнили в Дептрансе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Горит грузовик с пропаном
Горит грузовик с пропаном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.