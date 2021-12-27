Есть угроза взрыва: на Киевском шоссе горит грузовик с пропаном (видео)

Движение на участке полностью перекрыто

Грузовик с пропаном загорелся на трассе в Новой Москве, есть угроза взрыва.

Инцидент произошел на 36-ом километре Киевского шоссе. КамАЗ с семикубовой цистерной пропана попал в ДТП и загорелся. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Происходит факельное горение, существует угроза взрыва", - сказал источник агентства "Москва".

Движение на участке Киевского шоссе перекрыто в обе стороны. Транспорт перенаправляют по Боровскому шоссе. Из-за пожара задерживаются автобусы №304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к, уточнили в Дептрансе.

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