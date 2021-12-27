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Лавров объяснил желание Запада "сделать маленькую войнушку" на Украине

13:47
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Это даст повод ввести новые антироссийские санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что у Запада имеется желание "сделать маленькую войнушку" на Украине, чтобы затем обвинить в этом Москву.
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По мнению главы МИД, западные державы стремятся подпитать милитаристские настроения, чтобы назвать виновницей эскалации на Украине Россию и ввести очередные санкции, чтобы подавить ее конкурентные способности.

Лавров указал, что США и другие члены НАТО накачивают Украину вооружениями — по их же заявлениям, с 2014 года они поставили боеприпасы, оружие и ударные системы на 2,5 млрд долларов.

Кроме того, осенью 2021 года сообщалось, что на Украину доставили ракетный комплекс Javelin, противотанковые системы и боеприпасы еще почти на 100 млн долларов, рассказал министр в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой, но у других стран не получилось сделать ее жертвой.

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