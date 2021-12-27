СК показал видео из квартиры в Канске, где убили семью с детьми

Расследование продолжается

Следственный комитет показал видео из квартиры в Канске, где убили семью из четырех человек.

На кадрах запечатлена работа следователей и криминалистов, они собирают все необходимую информацию для расследования этого жуткого преступления.

Убийство в квартире на улице Эдемана в Канске (Красноярский край) произошло 26 декабря. Тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери обнаружила бабушка. Квартира, где произошло преступление, была съемной. О случившемся в полицию сообщила арендодатель.

Следователи не исключают, что виновным в убийстве мог стать глава семейства. Известно, что он не жил с женой и накануне пришел навестить детей. Предположительно, мужчина расправился с семьей и совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

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