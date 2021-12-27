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Медик дала прогноз по числу ковидных больных после Нового года

14:23
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Ситуация будет зависеть от поведения россиян

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России во многом зависит от того, как будут вести себя жители страны в период длинных новогодних выходных. Об этом рассказала заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

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Эксперт отметила, что в праздники не все россияне могут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по профилактике COVID-19. В связи с этим Соломатина порекомендовала жителям России отметить Новый год дома со своими родными, максимально ограничить круг общения, сведя его до тех людей, с которыми невозможно не контактировать. Специалист также посоветовала задуматься о вакцинации и ревакцинации.

Соломатина выразила надежду на то, что в сами новогодние праздники число инфицированных COVID-19 не увеличится. Однако она допустила в интервью радио Sputnik, что к концу января или началу февраля показатель может возрасти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон". Известно, что болезнь протекает легко. Все выявленные в стране случаи являются завозными.

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