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Матвиенко предложила оценивать мэров и губернаторов по вкусу и стилю

14:41
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Спикер Совфеда признала нереалистичность своей инициативы

При оценивании качества работы глав регионов и населенных пунктов следовало бы учитывать их вкус и стиль. Такое мнение в понедельник, 27 декабря, высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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По словам спикера Совфеда, во время своих поездок по субъектам Федерации она убеждает мэров и губернаторов в необходимости стилевого кода города или региона. В частности, вывески должны быть одного цвета, а "всюду завешенную" рекламу стоило бы убрать, считает политик.

Матвиенко заявила, что россияне хотят жить "в комфортной среде, уютно, в красоте", тогда они и мусорить на улицах будут меньше. Подобный подход, по словам спикера Совета Федерации, добавил бы местного патриотизма и участия людей.

Поэтому мэрам и губернаторам нужно прежде всего любить свой город и не полагаться на собственный вкус, приглашая компетентных специалистов — дизайнеров и архитекторов.

Кроме того, важно слушать горожан, которые "точно любят свой город", подчеркнула Матвиенко. Политик признала, что бывают разные вкусы и подходы, но порой это проявляется аляповато и грубо, ничуть не украшая населенный пункт.

При этом Матвиенко отметила, что понимает нереалистичность предложения ввести критерий оценки мэров и губернаторов в виде "вкус и стиль", сообщает РИА Новости.

Валентина Матвиенко не впервые выступает с оригинальными идеями по внутриполитическому устройству. В 2016 году политик предложила учредить в России министерство счастья — по образцу Объединенных Арабских Эмиратов.

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