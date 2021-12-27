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Певец Дима Билан признался в алкоголизме

14:57
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Диагноз подтвердил врач

Заслуженный артист России Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан) страдает от алкоголизма. Это не звездная сплетня, а медицинский диагноз, о котором рассказал сам певец.
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Исполнитель признался, что когда дело доходит до спиртных напитков, он не может остановиться. Визит к врачу расставил все по своим местам. Эксперт поинтересовался, забывает ли звезда что-нибудь во время возлияний. Билан подтвердил, что такое случается.

Медик в ответ объяснил, что это алкоголизм, на что нужно обратить внимание. Билан уточнил, что ему диагностировали третью стадию заболевания.

При этом лицо Билана, по его собственному заявлению в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, говорит о том, что он выпивает немного.

О проблемах певца с алкоголем велись разговоры уже несколько лет. Исполнитель, в частности, выходил на сцену в Самаре в состоянии опьянения. Чтобы загладить вину перед жителями города, Билан помог местной детской больнице и оплатил детскую площадку.

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