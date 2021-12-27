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Вертолет потерпел крушение в Удмуртии

15:20
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

На борту находились два человека

На территории Республики Удмуртия потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказали в региональной авиационной службе.
Пилот разбившегося в Кузбассе вертолета погиб

Воздушное судно, на борту которого находились два человека, проводило обследование нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. После происшествия пилот вышел на связь.

Факт жесткой посадки вертолета подтвердили в республиканском главке Министерства по чрезвычайным ситуациям. На место крушения вертолета выдвинулись спасатели, сообщает РИА Новости.

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