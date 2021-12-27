Названы расценки выступлений звезд на новогодних корпоративах

Гонорары сильно разнятся

Спрос на новогодние выступления звезд в этом году резко вырос. Так, выступление Аллы Пугачевой обойдется примерно в 100 тысяч евро, а Ивана Урганта – порядка 50 тысяч евро. Об этом URA.RU рассказали в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

"Стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от 2 миллионов рублей", - добавили там. Также отмечается, что выступление Елки стартует от 1,5-2 миллионов рублей, а Лолиты Милявскаой - от полутора миллионов.

В Ассоциации пояснили, что цены могут варьироваться в зависимости от места выступления. "Некоторые артисты к Новому году подняли цены, но многие и опустили", - отметили в НАОМ.

Ранее стало известно, что свыше двух третей россиян променяли бы новогодний корпоратив на денежную премию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram