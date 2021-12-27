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Пожарные потушили загоревшийся в Новой Москве грузовик с пропаном

15:25
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Для борьбы с огнем применили аэродромный пожарный автомобиль

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Киевском шоссе в Новой Москве. Движение до сих пор перекрыто, водителей просят выбирать пути объезда. По последним данным, пострадавших в результате инцидента нет.

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"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 14.27 открытое горение было ликвидировано, а в 14.38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

Как сообщалось ранее, в районе 36-го километра Киевского шоссе, неподалеку от аэропорта Внуково, загорелся грузовик с пропаном. Существовала угроза взрыва, пожарные применяли бронещиты и аэродромный пожарный автомобиль. В столичной Госавтоинспекции проинформировали, что движение по Киевскому шоссе перекрыто в обоих направлениях, передает ТАСС.

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