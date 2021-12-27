Новая конституция Белоруссии ограничит президентские полномочия двумя сроками

Эта норма вступит в силу после избрания нового главы государства

Один человек может занимать пост президента Белоруссии не более двух сроков подряд. Такое положение содержится в проекте новой конституции государства, опубликованном в понедельник, 27 декабря.

Согласно документу, глава государства избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Конституция даст лидеру страны право вводить чрезвычайное положение при попытках мятежа, возникновении массовых и иных беспорядков.

Сместить президента с занимаемой должности, по новой конституции, можно будет в случаях государственной измены, а также систематического или грубого нарушения основного документа государства.

Снять главу государства имеет право Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган народовластия. Его предельная численность должна будет составлять 1200 человек, срок полномочий — пять лет.

При этом оговаривается, что положения об ограничении числа сроков президентских полномочий начнут действовать после того, как в должность вступит вновь избранный глава государства, сообщает агентство "Белта".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что граждане государства выразят свое отношение к проекту новой конституции на референдуме, который состоится во второй половине февраля.

Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с 1994 года, действующая конституция не содержит положений об ограничении количества сроков переизбрания.

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