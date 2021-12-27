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Путин рассказал о поставках военной техники в Таджикистан

16:00
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Эта мера предпринята на фоне ситуации в Афганистане

Россия осуществляет поставки военной техники в Таджикистан в связи с ситуацией в соседнем Афганистане. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
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Как уточнил президент России, поставки военной техники проводятся для укрепления границ и обеспечения безопасности в свете того, что ситуация на рубеже Таджикистана и Афганистана вызывает озабоченность и тревогу

Путин рассказал об активной работе в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана. В рамках реализации ранее достигнутых договоренностей Россия осуществляет поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана.

Рахмон, в свою очередь, отметил тесное сотрудничество двух государств в сфере безопасности и выразил готовность обсудить международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику, сообщает РИА Новости.

В начале декабря Россия направила в Таджикистан 30 танков Т-72Б3М. Боевые машины получила 201-я военная база, которая считается крупнейшей за пределами России. Также на базу перебросили всепогодные ракетные комплексы "Верба" и противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки "Корд" и автоматы АК-12.

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