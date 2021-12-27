"Газпром" отбирает максимальное количество газа из российских хранилищ

Причина – аномальные морозы в российских регионах

Суточный отбор из российских подземных хранилищ газа выведен на максимум за последние пять лет. Как отмечает в своем сообщении "Газпром", концерн намерен обеспечить надежные поставки потребителям в период аномальных морозов.

"Для обеспечения надежных поставок газа потребителям "Газпром", в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн куб. м в сутки", - отмечается в сообщении.

В российских регионах ударили аномальные морозы. В этих условиях производственный комплекс "Газпрома" с 22 декабря перешел к работе в режиме осенне- зимних максимумов, передает ТАСС.

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