Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Западном Дегунине

Темпы переселения растут

В Москве в уходящем году по программе реновации построили миллион квадратных метров жилья. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на встрече с новоселами в районе Западное Дегунино. Почти 10 тысяч жителей этого района улучшат свои жилищные условия. Переедут в комфортабельные новостройки с квартирами, в которых уже сделан современный ремонт, и подземным паркингом.

Большая семья за праздничным столом. Новый год будут встречать в новой квартире, полученной по программе реновации. Прасковье Ивановне 92 года. Всю жизнь прожила в этом районе. При переезде она попросила сохранить в ее комнате привычную обстановку.

Нести мебель далеко не пришлось. Пятиэтажка, где раньше жила семья, находится всего в сотне метров от новостройки. В старой квартире из-за сырости повсюду появлялась плесень.

Это первый дом, построенный по программе реновации в районе Западное Дегунино. В новые квартиры переехали уже почти 80 семей. Многие воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия, докупив дополнительную площадь.

В доме установлена современная система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. На первом этаже - помещения для офисов, комната консьержа и место для хранения уборочного инвентаря и детских колясок. Все приспособлено для маломобильных граждан. В подземный паркинг можно спуститься на лифте. Во дворе - игровая площадка.

В этом районе в программу реновации попали 45 домов. В них живут почти 10 тысяч человек. Сейчас проектирование и строительство ведутся на четырех стартовых площадках.

"В этом году построили по программе реновации миллион квадратных метров. Большой объем. Каждый год увеличивается. Всё больше фронт работ. Самое сложное - выбрать стартовую площадку, построить, кругом же всё застроено. Я представляю, какое неудобство домам, которые не попали под программу. Под их окнами стройка. Но это всё проходит. В дальнейшем это будет хороший благоустроенный район", - отметил Собянин.

Здесь будет развиваться социальная инфраструктура - в районе Западное Дегунино построят школу, спортивный комплекс и поликлинику.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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