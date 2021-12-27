Скандал вокруг инициативы Минобороны Украины набирает обороты

На учёте должны состоять даже беременные

На Украине требуют отменить скандальный приказ Министерства обороны, который до последнего никто из граждан не воспринимал всерьёз. Нововведение затрагивает сотни тысяч женщин от 18 до 60 лет, в том числе беременных и матерей малолетних детей. Все они теперь являются военнообязанными и должны встать на учёт до конца следующего года. За уклонение будут штрафовать.

Скандал вокруг инициативы украинского Минобороны, которое теперь будет призывать в армию женщин, том числе беременных и с малолетними детьми, похоже, только набирает обороты. Петиция, размещенная на сайте президента, и призывающая отменить данную норму, уже набрала более 19 тысяч подписей. А соцсети заполонили ролики, в которых украинки довольно прямо говорят, что мотивации служить и защищать Украину у них попросту нет.

Маленькие зарплаты и мизерные пенсии. Заоблачные тарифы. Отсутствие хоть каких-то перспектив. На этом фоне закон о воинской повинности для женщин, за нарушение которого будут ещё и штрафовать, выглядит политическим сумасшествием.

Мнение по поводу компетенции украинского президента и его команды все чаще можно увидеть и на страницах западных СМИ. Причем, там Зеленского вновь стали называть комиком, у которого нет опыта управления государством. Тем более, в такой кризисной ситуации, как сейчас.

"Нарастает беспокойство, что неопытность представителей окружения Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", - пишут СМИ.

Впрочем, если Вашингтон этого не захочет, Киев вряд ли что-то сможет сделать самостоятельно. Потому как за последние семь лет, говорят украинские специалисты и эксперты, США внедрили своих агентов на всех уровнях силовой вертикали. И даже если Зеленский решит, к примеру, самостоятельно отдать приказ о начале операции в Донбассе, его просто не будут исполнять. Однако пока все указывает на то, подчеркивают в Москве, что и американцы заинтересованы в обострении ситуации на юго-востоке Украины.

"Я не исключаю, что просто такое желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку и потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О том, что провокации действительно готовятся, недавно заявляли и в российском Министерстве обороны. Речь и про представителей иностранных ЧВК. И про неизвестное химическое вещество, которое было доставлено на линию соприкосновения. В эту канву вполне укладывается и тот информационный шум, который поднялся в западной прессе о том, что это Россия якобы готовится напасть на Украину.

"Была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. И тем самым обвинить Россию в агрессии и так далее. Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

И это очевидный факт. Однако Вашингтон предпочитает его не замечать. А вот в Берлине, например, все-таки склонны доверять Москве. По данным "Рейтерс", в январе может состояться встреча между спецпредставителем по Украине Дмитрием Козаком и советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсем Плетнером. Тема переговоров, разумеется, Украина. Сразу после новогодних праздников пройдёт и встреча в формате "Россия-НАТО". Все это может стать предвестником разрядки ситуации, если, конечно, Киев за это время намеренно не наломает дров.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram