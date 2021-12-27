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Появилось видео запуска "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb

18:33
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Ракета стартовала с Байконура

Кадры с космодрома "Байконур". Оттуда в понедельник стартовала ракета "Союз" с разгонным блоком "Фрегат", который доставит в космос сразу 36 британских спутников связи OneWeb.

Их выведение на высоту около 450 километров займёт более четырёх часов. Аппараты будут отделяться в несколько этапов, а затем сами добираться до своей орбиты, сообщает "ТВ Центр".

Спутники предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечит высокоскоростным интернетом потребителей в любой точке Земли. Всего намечено 19 таких запусков, 4 - с Байконура, 6 - с космодрома Восточный и один - с Куру в Восточной Гвиане. К июню следующего года планируется развернуть всю спутниковую сеть.

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