Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Раков ждет послание, а Скорпионам придется подумать над будущим

Гороскоп на сегодня, 28 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вам будет сложно объяснить другим свои намерения, поэтому кто-то может подумать о вас плохо. Не пытайтесь уладить назревающий конфликт, просто отойдите в сторону.

Тельцы

Честная беседа расставит по местам всё то, что вы не можете понять последние месяцы. Будьте благодарны и отпустите прошлое. Пока оно тянет вас вниз, взлететь возможности не появится.

Близнецы

В вашей голове - нерешенная задача. Попробуйте зайти с другой стороны и сможете увидеть то, что мешает вам прийти к правильному ответу.

Раки

Вселенная приготовила вам послание. Возможно, его принесёт длинный разговор с близким человеком. Решитесь на правду и получите то, о чём давно мечтали, - свободу.

Львы

День окажется динамичным, интересным, наполненным встречами. В каждой из них вы почерпнете что-то важное для себя, а в конце дня измените мнение о том, каким видите своё будущее.

Девы

Сегодня вам не стоит делать поспешных выводов или искать виноватых. Вибрации довольно конфликтные. Поэтому расслабьтесь, ситуация сама сойдёт на нет.

Весы

Ваше поразительное спокойствие окажется спасительным. В момент, когда все вокруг будут пытаться доказать и без того понятные вещи, вам останется только наблюдать.

Скорпионы

Сегодня вам придётся подумать над будущим. Звезды подсказывают: из двух зол выбирайте то, что ближе к сердцу.

Стрельцы

Окружающие относятся к вам с особой любовью, на что вы рады ответить взаимностью. И всё же попробуйте не верить каждому. Включите фильтр.

Козероги

Вы попадете в ситуацию, из которой, как вам покажется, нет выхода. Но это лишь иллюзия. Вернитесь в реальность и сразу увидите открытую дверь.

Водолеи

Сегодня вы решите отправиться в увлекательное путешествие. Вселенная относится к этому позитивно, так что смело в путь.

Рыбы

Морально вы готовы к любым переменам, но физически не желаете изменений. В месте, где вы находитесь, комфортно. Так может и не стоит отсюда бежать?

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