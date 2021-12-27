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Путин назвал лучший способ адаптации мигрантов к жизни в России

16:33
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Президент России встретился с лидером Таджикистана

Президент России назвал лучший способ адаптации мигрантов к проживанию в России. Как заявил Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, приспособиться к жизни в стране поможет изучение русского языка.

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"Как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул важность гуманитарной составляющей в сотрудничестве двух стран. Путин отметил внимание, которое уделяет поддержке русского языка Рахмон. В Таджикистане много желающих изучать русский язык, что неудивительно – ведь в России работают на временной основе более 1 миллиона граждан этой республики, приводит слова президента России ТАСС.

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