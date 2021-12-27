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Пункт о безъядерном статусе исчез из новой конституции Белоруссии

17:36
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Также нет упоминания о нейтралитете

Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории. Такой пункт заменил в новой конституции республики параграф о сохранении государством нейтралитета и безъядерного статуса.
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В действующей конституции написано, что Белоруссия "ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным". В опубликованном для народного обсуждения проекте нового основного закона сказано вместо этого, что страна "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", приводит содержание статей агентство БелТА.

Конституционный референдум, как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, состоится не позднее февраля 2022 года. До этого доработанный проект поправок в основной закон снова вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря.

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