Пункт о безъядерном статусе исчез из новой конституции Белоруссии

Также нет упоминания о нейтралитете

Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории. Такой пункт заменил в новой конституции республики параграф о сохранении государством нейтралитета и безъядерного статуса.

В действующей конституции написано, что Белоруссия "ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным". В опубликованном для народного обсуждения проекте нового основного закона сказано вместо этого, что страна "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", приводит содержание статей агентство БелТА.

Конституционный референдум, как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, состоится не позднее февраля 2022 года. До этого доработанный проект поправок в основной закон снова вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram