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Назван первый признак заражения омикрон-штаммом коронавируса

18:01
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Позже добавляются заложенность носа и сухой кашель

Медики в ЮАР выявили признаки, которые могут свидетельствовать о заражении пациента штаммом коронавируса "омикрон". Первый симптом, указывающий на заболевание именно этой разновидностью COVID-19 - беспричинно хриплый голос.

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Как заявил британскому изданию The Sun гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в ЮАР Discovery Health Райн Роуч, такой признак может появиться еще до того, как проявятся основные симптомы болезни. При этом хрипоте сопутствует першение в горле – а не сильная боль, как при заражении штаммом "дельта".

Выявлены и другие признаки заражения штаммом, который впервые был выявлен в ЮАР в конце ноября. Это, в частности, сухой кашель и заложенность носа. Кроме того, пациент может жаловаться на болезненные ощущения в пояснице.

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