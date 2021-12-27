Путин принял участие в акции "Елка желаний"

Чью мечту исполнил президент?

По всей стране в эти предновогодние дни проходит акция "Ёлка желаний". Она призвана принести чудо в жизнь любого ребёнка, который растет без родителей, либо вынужден бороться с тяжелым недугом. Как например, у 5-летнего Осора из Бурятии, его мечту - побывать в роли пожарного - исполнил президент. Своими впечатлениями мальчик поделился с Владимиром Путиным в телефонном разговоре. А во время другого звонка, в Подмосковье, глава государства узнал, как теперь живет 14-летней Марк - подросток, мечтавший научиться играть на гитаре.

Для такого важного телефонного разговора за празднично накрытым столом в своём доме в столице Бурятии собралась вся семья Аюшеевых. Герой дня - пятилетний Осор, кажется, волнуется меньше всех. Мальчик мечтает стать спасателем и уже получил возможность примерить на себя эту роль благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний" и президенту. Осор вместе с мамой и папой побывал в одной из пожарных частей Улан-Удэ. Владимир Путин позвонил Аюшеевым, чтобы узнать о впечатлениях ребёнка из первых уст.

У Осора редкое генетическое заболевание - мышечная дистрофия Дюшенна. На данный момент оно считается неизлечимым. Из-за болезни у мальчика нарушена координация, ему сложно подниматься по лестнице и долго ходить. При этом задержки психического развития у Осора нет, и чувствительность кистей рук не нарушена. В ходе разговора с мамой мальчика Еленой выяснилось, что лекарство, которое ему назначено, в России не зарегистрировано. Сразу после беседы с Аюшеевыми Владимир Путин поручил подчинённым решить проблему с нужными препаратами.

Позже президент сделал ещё один телефонный звонок - 14-летнему Марку Кобленеву из подмосковных Бронниц. Мечту подростка о гитаре глава государства исполнил 21 декабря. А узнав о непростой жизненной ситуации, в которой оказались Кобленевы, Владимир Путин помог им улучшить жилищные условия. Семья долгое время была вынуждена жить у многодетных знакомых. На днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру. Президент поздравил новосёлов.

Всероссийская акция "Ёлка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента. За прошедшее время исполнились заветные мечты более 22 тысяч ребят с тяжёлыми заболеваниями, сирот, детей из малообеспеченных семей, а также взрослых старше 60 лет с болезнями, угрожающими жизни.

Ёлки с картонными шариками установлены в сотнях официальных зданий - в том числе Государственной думе, Совете Федерации, Министерстве обороны. Но стать добрым волшебником в преддверии Нового года может каждый. Для этого достаточно до 28 февраля зайти на официальный сайт акции и нажать на кнопку -исполнить желание.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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