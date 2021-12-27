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Мишустин исполнит мечту пятилетнего мальчика из Орловской области

22:16
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Премьер принял участие в акции "Елка желаний"

Эстафету добрых дел продолжил и Михаил Мишустин. Он принял участие в предновогодней благотворительной акции. С елки, установленной в Доме правительства, он снял открытку с пожеланием 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области. Он мечтает о поездке на кондитерскую фабрику. Его просьба совпала с давним желанием самого премьер-министра, и теперь они воплотят его в жизнь вместе, сооющает "ТВ Центр".
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"Ты знаешь, Миша, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике. У меня был любимый мультфильм "Шоколадный Дракончик", и я помню, когда мы его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты. Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание. Я постараюсь к тебе присоединиться", - рассказал Мишустин.

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