Мэр Киева потребовал развернуть систему обороны украинской столицы

Кличко считает, что надо готовиться к худшему

Мэр столицы Украины требует в самое ближайшее время развернуть систему территориальной обороны Киева. Виталий Кличко поставил задачу на совещании по безопасности. На нем присутствовали руководители департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции и Службы безопасности, а также представители командования ВСУ.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему", - заявил Кличко.

По словам киевского мэра, необходим четкий план действий в критической ситуации, отработаны действия всех служб. Кличко напомнил, что объявлен набор резервистов в бригады территориальной обороны, в январе в украинской столице пройдут командно-штабные учения, сообщает официальный портал Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram