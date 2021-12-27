В России вспоминают Сергея Бодрова-младшего

Фильмы с его участием становились невероятно популярными

В понедельник исполнилось 50 лет со дня рождения известного актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Фильмы с его участием становились невероятно популярными и мгновенно расходились на цитаты. А роль Данилы Багрова в культовой дилогии "Брат" сделала её исполнителя национальным героем. В 2002 году он вместе со своей съёмочной группой пропал без вести в Кармадонском ущелье.

Он ворвался в новое российское кино как пуля. И сразу поразил в самое сердце не только зрителей, но и критиков. Даже делать особо для этого ничего не пришлось: просто быть собой. Немногословным, но с живым взглядом, в котором одновременно и детская наивность, и настоящее мужское упрямство.

Работу новичка, который к тому времени отучился на историческом факультете МГУ, в картине "Кавказский пленник" оценили очень высоко. Сам фильм, снятый его отцом Сергеем Бодровым, удостоился множества наград. Бодров-младший получил не только приз за лучшую роль совместно с Олегом Меньшиковым, его игра была отмечена как лучший актерский дебют на фестивале "Балтийская жемчужина".

Специалист по живописи Венецианского Возрождения с защищенной кандидатской стал звездой кино. И следующая роль в фильмах "Брат" и "Брат-2" только доказала: режиссеры безошибочно уловили органичность его внутреннего мира и героев, востребованных постсоветским временем лихих девяностых. Не всегда законопослушных, но справедливых и готовых драться за свою правду.

Кстати, критики "Брата" в исполнении Сергея Бодрова оценили не слишком высоко. А вот зрители растащили на цитаты. Сергей Бодров-младший купался в лучах славы и всенародной любви недолгих 6 лет. За это время снялся в нескольких известных картинах, поработал ведущим программы "Взгляд" и телешоу "Последний герой". Попробовал себя и по другую сторону камеры, став сценаристом и режиссером фильма "Сестры". Начал снимать свое второе большое кино - "Связной". И все это до 30-летнего юбилея. Кажется, он очень торопился жить.

20 сентября 2002 года в горах Северной Осетии произошла страшная катастрофа. Гигантская глыба льда сорвалась с вершины и спровоцировала сход ледяных и селевых масс. Адская лавина неслась со скоростью под 200 километров в час и мгновенно накрыла Кармадонское ущелье, превратив его в плато. В тот момент там находились десятки туристов и съёмочная группа фильма "Связной" во главе с Сергеем Бодровым - младшим. Живыми их больше никто не видел. Официально актер до сих пор числится пропавшим без вести.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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