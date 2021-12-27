У побережья Тасмании удалось заснять редкую "ходячую" рыбу

Ее нашли на 120-метровой глубине

Уникальные кадры от исследователей морской фауны из Австралии. Впервые за 22 года у побережья Тасмании замечена редчайшая ходячая розовая рыба.

Форма её грудных плавников напоминает лапки, которыми она отталкивается от дна. Представителей этого вида в дикой природе до сих пор встречали лишь четыре раза и недавно объявили находящимися под угрозой исчезновения, сообщает "ТВ Центр".

В объектив учёных сейчас необычная рыба попала там, где её никто не ожидал увидеть - на глубине 120 метров. При этом считалось, что она обитает на мелководье в защищённых бухтах.

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