У побережья Тасмании удалось заснять редкую "ходячую" рыбу

Ее нашли на 120-метровой глубине
Уникальные кадры от исследователей морской фауны из Австралии. Впервые за 22 года у побережья Тасмании замечена редчайшая ходячая розовая рыба.
Форма её грудных плавников напоминает лапки, которыми она отталкивается от дна. Представителей этого вида в дикой природе до сих пор встречали лишь четыре раза и недавно объявили находящимися под угрозой исчезновения, сообщает "ТВ Центр".
В объектив учёных сейчас необычная рыба попала там, где её никто не ожидал увидеть - на глубине 120 метров. При этом считалось, что она обитает на мелководье в защищённых бухтах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram