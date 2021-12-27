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Три человека убиты в результате стрельбы в минимаркете в Техасе

19:01
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Есть раненые

Стрельба в магазине города Гарланд в американском штате Техас. По данным местной полиции, погибли три человека, еще один получил ранения.

В результате стрельбы по толпе в Техасе пострадали 14 человек
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"Трое мужчин скончались на месте, четвертый был доставлен в местную больницу в критическом состоянии", - сообщила полиция Гарланда в Twitter.

Полиция сняла данные с камер наружного наблюдения. Видно, как белый мужчина врывается в магазин, где находятся четыре человека. Злоумышленник стреляет в мужчин, после чего садится на пассажирское сиденье автомобиля, который срывается с места и покидает место преступления.

Полиция выясняет, был ли стрелок знаком со своими жертвами. Следствие утверждает, что инцидент не похож на ограбление.

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