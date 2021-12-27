Три человека убиты в результате стрельбы в минимаркете в Техасе

Есть раненые
Стрельба в магазине города Гарланд в американском штате Техас. По данным местной полиции, погибли три человека, еще один получил ранения.
"Трое мужчин скончались на месте, четвертый был доставлен в местную больницу в критическом состоянии", - сообщила полиция Гарланда в Twitter.
Полиция сняла данные с камер наружного наблюдения. Видно, как белый мужчина врывается в магазин, где находятся четыре человека. Злоумышленник стреляет в мужчин, после чего садится на пассажирское сиденье автомобиля, который срывается с места и покидает место преступления.
Полиция выясняет, был ли стрелок знаком со своими жертвами. Следствие утверждает, что инцидент не похож на ограбление.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram