Три человека убиты в результате стрельбы в минимаркете в Техасе

Есть раненые

Стрельба в магазине города Гарланд в американском штате Техас. По данным местной полиции, погибли три человека, еще один получил ранения.

"Трое мужчин скончались на месте, четвертый был доставлен в местную больницу в критическом состоянии", - сообщила полиция Гарланда в Twitter.

Полиция сняла данные с камер наружного наблюдения. Видно, как белый мужчина врывается в магазин, где находятся четыре человека. Злоумышленник стреляет в мужчин, после чего садится на пассажирское сиденье автомобиля, который срывается с места и покидает место преступления.

Полиция выясняет, был ли стрелок знаком со своими жертвами. Следствие утверждает, что инцидент не похож на ограбление.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram