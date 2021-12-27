В Минобороны заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Ежегодно альянс проводит 30 учений, отрабатывая действия на случай конфликта

Россия в документах Североатлантического альянса названа главным источником угроз коалиционной безопасности. НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Москвой, заявил замглавы Минобороны Александр Фомин.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", — заявил Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Замминистра напомнил, что НАТО каждый год проводит 30 учений, на которых отрабатываются боевые действия против российских войск. В настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе присутствуют около 13 тысяч военнослужащих из стран вне Европы. На вооружении этих подразделений около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолетов, приводит слова Фомина РИА Новости.

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