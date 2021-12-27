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Названа стоимость новогодних туров для россиян

20:09
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

За самое дорогое путешествие придется выложить более миллиона рублей

Стоимость самого дорогого новогоднего путешествия для россиян станет известна в январе, когда туроператоры подведут итоги предпраздничных продаж. Однако исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уже сегодня может сказать, что сумма превысит один миллион рублей.
Названы самые дорогие туры за рубеж и в России

Что же касается средних цен на отдых в зимние праздники, то, по словам Ломидзе, они варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека.

"Средняя стоимость у нас на данный момент получается порядка 120-150 тысяч рублей на человека. Как правило, такой пакет включал размещение в достаточно дорогом объекте — это 4 или 5 звезд, неважно, где это было — на территории России или за рубежом, включает перелет и некий минимальный набор, необходимый для комфортной и радостной встречи Нового года", - рассказала директор АТОР радиостанции "Говорит Москва".

Ломидзе отметила, что в стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа. Из зарубежных направлений наибольшим спросом у россиян пользуются Египет, Турция, Доминикана, Куба, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

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