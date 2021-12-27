Филипп де Голль – сын Шарля де Голля

Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем ветерана французского Сопротивления, адмирала Филиппа де Голля – сына первого президента Пятой республики Шарля де Голля. Послание президента России передал представителю семьи российский посол во Франции Алексей Мешков.

"Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными Вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за Ваше доброе отношение к нашей стране", - отметил Путин в поздравительном письме. Российский президент отметил, что отец юбиляра - генерал де Голль, с именем которого связана целая эпоха в истории Франции - внес неоценимый вклад в развитие российско-французских отношений.

Поздравления от лица семьи де Голлей принимал внук основателя движения Сопротивления Пьер. Ему вручили письма на русском и на французском языках в подарочной коробке, вместе со статуей Филиппа и настольным письменным набором "Москва", передает ТАСС.

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