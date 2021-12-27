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Жертвами перестрелок в США за два праздничных дня стали 129 человек

21:08
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Ранены 248 американцев

Рождественские выходные в США стали последним праздником в жизни для 129 американцев. Число погибших в перестрелках за два дня праздников в стране подсчитала организация Gun Violence Archive. По ее данным, еще 248 человек были ранены.

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Портал занимается мониторингом инцидентов с применением огнестрельного оружия. За выходные с 24 по 26 декабря произошло 298 таких случаев. Больше всего жертв зафиксировано 25 декабря, когда западные страны отмечали Рождество - убиты 52 человека, 69 ранены, сообщает GVI в Twitter.

2021 год, по подсчетам организации, стал рекордным как по числу инцидентов с применение оружия, так и по числу жертв. Зафиксировано 684 случая массовой стрельбы с жертвами. Погибли в перестрелках за 2021 год (по данным на 27 декабря) 20374 жителя США, ранены 39879. Еще 23826 случаев были зарегистрированы как самоубийства.

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