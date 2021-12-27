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Набиуллина назвала размер инфляции по итогам 2021 года

21:34
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

По словам главы ЦБ, "это много"

Немногим более 8% будет инфляция в России по итогам 2021 года, сообщила Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка признала, что показатель оказался больше указанной ранее цели.

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"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%", - заявила Набиуллина в эфире телеканала "Россия 1".

Глава ЦБ отметила, что дорожали автомобили и стройматериалы. Но все же с сентября рост замедлился, цены даже начали снижаться. Медленнее всего росли цены на услуги. В то же время, по словам Набиуллиной, к концу года продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%.

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