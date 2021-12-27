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Вашингтон окончательно отказался от санкций против "Северного потока-2"

22:04
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Их нет в подписанном Байденом оборонном бюджете

Оборонный бюджет США на 2022 год объемом 768 миллиардов долларов подписал американский президент Джо Байден. В финальной версии документа, ожидавшего автографа главы Белого дома, нет пункта о санкциях против газопровода "Северный поток-2".
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Предложения о новых рестрикциях в отношении России вносили республиканцы. Осенью их приняли в качестве поправок к оборонному бюджету, документ одобрила палата представителей. Позже, на рассмотрении в сенате, демократы выступили против этих пунктов. Кроме санкцияй против "Северного потока-2", из финальной версии исключили ограничения в отношении суверенного долга России и 35 россиян - включая министров, бизнесменов и журналистов.

В то же время, Вашингтон выделил 4 миллиарда долларов на программу европейской инициативы по "сдерживанию действий России". 300 миллионов направят на военную помощь Украине, еще150 миллионов помогут странам Балтии устоять против "российской агрессии", передает РИА Новости.

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