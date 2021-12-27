"Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" стартовала с космодрома Плесецк

Все прошло в штатном режиме

Тяжелая ракета "Ангара-А5" с макетом полезной нагрузки стартовала с космодрома Плесецк. Это третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя, проведенный Космическими войсками ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

В сообщении уточняется, что ракета стартовала в 22:00 мск с пусковой установки площадки №35 космодрома Плесецк в Архангельской области. Все предстартовые операции, а также сам старт прошли в штатном режиме. Полет аппарата контролировали наземные средства Космических войск, передает "Интерфакс".

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