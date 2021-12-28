МЧС показало кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии

Поисково-спасательная операция завершена

Поисково-спасательная операция на месте падения вертолета в Удмуртии завершена. Один член экипажа госпитализирован, он в тяжёлом состоянии. Ещё один человек - пилот - погиб.

МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2. Поиски продолжались 10 часов. В операции участвовали почти триста сотрудников МЧС, были задействованы около сотни единиц техники, в том числе дроны. В регионе сейчас морозы, температура воздуха - около минус 20.

ЧП произошло накануне в 80 километрах от Ижевска. Ми-2 совершал облёт нефтепровода. Спустя два часа после вылета экипаж сообщил о нештатной ситуации.

Следователи регионального управления СКР на транспорте проводят проверку. По предварительной версии, причиной крушения вертолёта мог стать мощный снежный вихрь.

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