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Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

08:33
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В ближайшие часы разгонный блок "Персей" должен выйти на целевую орбиту

Важный день для российской космонавтики. С космодрома Плесецк успешно стартовала новейшая ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком следующего поколения "Персей".

Всё прошло штатно. Через несколько минут после старта наземные системы ВКС взяли ракету на сопровождение. Разгонный блок и макет полезной нагрузки отделились от ступеней носителя. В ближайшие часы "Персей" должен выйти на целевую орбиту.

Это третий испытательный запуск "Ангары". Предыдущий состоялся в декабре прошлого года.

Новейшая отечественная ракета способна нести до 38 тонн грузов. "Ангара" использует экологичное топливо, состоит из нескольких модулей, которые можно менять в зависимости от задач. Как ожидается, испытательные полёты завершатся к 2023 году.

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5"
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