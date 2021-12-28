Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

В ближайшие часы разгонный блок "Персей" должен выйти на целевую орбиту

Важный день для российской космонавтики. С космодрома Плесецк успешно стартовала новейшая ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком следующего поколения "Персей".

Всё прошло штатно. Через несколько минут после старта наземные системы ВКС взяли ракету на сопровождение. Разгонный блок и макет полезной нагрузки отделились от ступеней носителя. В ближайшие часы "Персей" должен выйти на целевую орбиту.

Это третий испытательный запуск "Ангары". Предыдущий состоялся в декабре прошлого года.

Новейшая отечественная ракета способна нести до 38 тонн грузов. "Ангара" использует экологичное топливо, состоит из нескольких модулей, которые можно менять в зависимости от задач. Как ожидается, испытательные полёты завершатся к 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram