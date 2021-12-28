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В регионы направили дополнительные партии вакцин перед длинными праздниками

08:18
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Псков получил 15 тысяч доз "Спутника V" и ещё более 11 тысяч упаковок "Спутника Лайт"

В российские регионы в преддверии новогодних праздников направляют дополнительные партии вакцин. 15 тысяч доз "Спутника V" и ещё более 11 тысяч упаковок "Спутника Лайт" передали медучреждениям Пскова. Там прививочная кампания идёт ударными темпами.

Также в регионах открывают дополнительные пункты вакцинации. Около 10 новых кабинетов, где можно получить препарат от ковида, начали работать в Якутске.

На фоне снижения темпов роста заболеваемости во многих регионах постепенно смягчают ограничения. В Свердловской области до 15 января приостановили действие системы электронных сертификатов. В праздники жители региона смогут свободно посещать рестораны, салоны красоты и фитнес-центры.

А вот в Европе из-за распространения штамма "омикрон" ситуация остаётся сложной. В Хорватии не хватает пунктов для вакцинации. Жители вынуждены приезжать в столицу и даже там, приходится стоять в огромных очередях.

Новые анти-рекорды по числу инфицированных за сутки - на Кипре и в Турции. Во Франции из-за роста заболеваемости отменили праздничные концерты. С 1 января также вводят новые ограничения. Жителям запретят приходить в кинотеатры с едой, то же касается и общественного транспорта. А в кафе и ресторанах нельзя будет танцевать.

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