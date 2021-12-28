Выживший при крушении вертолета в Удмуртии госпитализирован

Второй член экипажа погиб от полученных травм

В результате крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в республиканском министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что выжившему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, затем его эвакуировали в стационарное лечебное учреждение.

В пресс-службе правительства Удмуртии, в свою очередь, рассказали о госпитализации выжившего в Первую республиканскую клиническую больницу в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку днем 27 декабря. На борту находились два человека, сначала оба выходили на связь. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

На поиски потерпевших направили около 300 человек и 80 единиц техники. Один из членов экипажа от полученных травм скончался.

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