В МИДе оценили реальность отключения России от SWIFT

Такие угрозы звучат далеко не впервые

Реальные перспективы отключения России от международной межбанковской системы SWIFT отсутствуют. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

Дипломат выразил недоумение, как "американцы собираются реализовывать свои угрозы", поскольку SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии.

Вместе с тем Биричевский признал, что у Вашингтона имеются достаточно значительные рычаги влияния, поэтому в Москве готовы к любым неожиданностям. Хотя никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается.

Представитель МИД также напомнил, что тема отключения России от SWIFT поднималась уже неоднократно, "эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", цитирует Биричевского РИА Новости.

Ранее в МИДе уже заявляли, что звучащие в отношении России киберугрозы, включая информацию о возможном отключении от международной системы SWIFT, выходят за рамки рядовых действий.

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