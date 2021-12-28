ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом назвал даты переговоров США, НАТО и ОБСЕ с Россией

08:20
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Мероприятия запланированы на январь 2022 года

Власти США планируют провести в январе 2022 года переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Об этом рассказали в американском Белом доме.
Кремль ожидает ответа от США по гарантиям безопасности в январе

Как уточнили в администрации президента Соединенных Штатов, Вашингтон запланировал переговоры с Москвой по украинской тематике на 10 января.

Кроме того, на 12 января запланировано заседание Совета Россия—НАТО, 13 января может пройти встреча в рамках ОБСЕ.

Представитель американского Совета национальной безопасности заявил, что США надеются на взаимодействие с Россией, сообщает Agence France-Presse.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в январе планируется провести основной раунд переговоров по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами. В состав российской делегации войдут "военные на высоком уровне".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Белый дом США
Белый дом США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.