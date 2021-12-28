Белый дом назвал даты переговоров США, НАТО и ОБСЕ с Россией

Мероприятия запланированы на январь 2022 года
Власти США планируют провести в январе 2022 года переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Об этом рассказали в американском Белом доме.
Как уточнили в администрации президента Соединенных Штатов, Вашингтон запланировал переговоры с Москвой по украинской тематике на 10 января.
Кроме того, на 12 января запланировано заседание Совета Россия—НАТО, 13 января может пройти встреча в рамках ОБСЕ.
Представитель американского Совета национальной безопасности заявил, что США надеются на взаимодействие с Россией, сообщает Agence France-Presse.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в январе планируется провести основной раунд переговоров по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами. В состав российской делегации войдут "военные на высоком уровне".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram