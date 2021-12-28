Жириновский предложил продлевать отпуск вместо новогодних выходных

Длинные нерабочие новогодние дни повышают смертность, считает политик

Длинные нерабочие новогодние дни в России следует заменить удлиненным отпуском. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик назвал новогодние каникулы периодом экстремального скачка смертности, поскольку длинные выходные провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и других происшествий.

Кроме того, десятидневный нерабочий период и его последствия приносят огромные потери в экономике, заявил Жириновский.

Вместе с тем лидер ЛДПР настаивает на сохранении общего числа нерабочих дней в году. Поэтому для сохранения баланса он предлагает присоединить отмененные нерабочие новогодние дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Каждый россиянин, по задумке Жириновского, смог бы сам выбирать, в какое именно время использовать эти дни, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, сколько россиян решили удлинить себе новогодние нерабочие дни. В этом году взять отпуск в последние две недели декабря решили 11% россиян, при этом женщины поступают так чаще мужчин (61% против 39%).

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