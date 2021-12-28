Водяной тигр: китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

Чего ждать людям, родившимся в разные годы

Тотемное животное наступающего года – Тигр. Цвет голубой, стихия – водная. Каким будет 2022-ой по китайскому календарю? Чего ждать людям, родившимся в разные годы? К кому будет благосклонен Тигр? И что сулят "летящие звёзды"? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказала эксперт по фэн-шуй Татьяна Мизгирева.

- Летящие звёзды – это меняющиеся годовые энергии, которые приходят с разных сторон света. Если говорить про летящие звезды, я бы посоветовала всем, кто хочет увеличить денежную удачу, использовать южный и северо-восточный секторы дома. Если там расположить фонтан или большое, напольное, пышное растение, то тогда будет активироваться денежная удача. Будут приходить новые возможности и новые идеи, и нужно будет только активно ими пользоваться.

Крыса

Рожденные в год Крысы будут больше путешествовать. Эти путешествия будут более развивающими.

Бык

Быку Тигр приносит звезду под названием "красный луань". Такая редкая комбинация, которая приносит счастье и гармонию в семейной жизни. А те, у кого нет еще семьи, могут создать семейные отношения.

Тигр

Свой собственный год для каждого животного всегда непростой. Потому что это такой экзамен, отчет о проделанной работе, для того, чтобы эффективно перейти на новый уровень. Потому что ты прошел 12-летний цикл.

Кролик

У кроликов есть возможность улучшить здоровье. Потому что Тигр для Кроликов – это небесный доктор. Я всем Кроликам советую заняться своим здоровьем, питанием, спортом, чтобы заложить ресурс для новых побед.

Дракон

Для Драконов год связан с путешествиями. Так что собирайте чемоданы, покупайте билеты и открывайтесь новым возможностям.

Змея

Для тех, кто родился год Змеи, Тигр – непростой год. Это какие-то новые вызовы, могут быть драматичные отношения. Это не обязательно комфортно, но давайте настроимся на то, что мы получим максимум опыта из интересных, ярких отношений и ситуаций, которые будут происходит в 2022 году.

Лошадь

Лошади повезет с новыми друзьями.

Коза

У Козы тоже все не так просто. Для нее Тигр – это тот, кто заставляет ее задуматься о законе, о юридических вопросах. Возможно, нужно внимательнее отнестись к сфере, связанной с законодательством.

Обезьяна

Обезьяна – это элемент металл, а Тигр – дерево. Обезьяна и Тигр находятся в столкновении, и здесь все зависит от того, какой багаж накопила Обезьяна к этому году. Если она была хороша, мудра, сознательно, тогда Тигр просто встряхнет ее и поможет перейти на новый уровень.

Петух

У Петуха год, как и у Обезьяны, может быть драматичным. Но я бы предложила отнестись к этому философски.

Собака

Собака будет Тигру хорошим другим. Собака, как и Лошадь, встретит хороших, верных, преданных друзей.

Свинья

Свинья станет любимчиком Тигра. Эти два года находятся в слиянии. И это означает чудесные, романтические возможности.

По материалам канала "Настроение" ("ТВ Центр")

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