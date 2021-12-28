Россиянам пообещали новогодний парад планет

Наблюдать необычное небесное явление можно будет до 7 января
Сотрудники Московского планетария сообщили, что в России до 7 января можно будет увидеть все планеты в небе.
Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера будут сиять, как новогодняя гирлянда. Их можно найти низко над юго-западным горизонтом с 16:00 до 18:00.
Меркурий и Плутон в параде участвуют, но их невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. Марс рекомендуется искать на утреннем небе, передает ТАСС.
3 января россияне смогут увидеть первый в новом году звездопад. А 4 и 5 января вместе с планетами на небе станет виден серп молодой Луны.
Эксперты также отметили, что наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где космические объекты окажутся выше над горизонтом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram