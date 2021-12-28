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Комплекс "Техноград" представил программу на январские праздники

10:00
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Все занятия бесплатные

В нерабочие новогодние дни москвичи смогут посетить ряд занятий в комплексе "Техноград" на ВДНХ. О программе мероприятий рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Как отметила заммэра, "Техноград" предлагает январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых направлениях.

Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Они посвящены перспективным специальностям, включая программирование, робототехника и веб-дизайн.

Научиться управлять промышленным роботом, освоить азы программирования, поучаствовать в интеллектуальной игре или пройти тест на профориентацию можно с 3 по 9 января в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". 

Участие в занятиях бесплатное, требуется предварительная регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергунина рассказала, что комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на десяти новых онлайн-курсах. Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей.

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Комплекс "Техноград" на ВДНХ
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